Voertuigen in beslag genomen in zaak mensenhandel Voorthuizen

Herken je zelf signalen van uitbuiting of mensenhandel in je omgeving? Of ben je hier slachtoffer van? Neem dan altijd contact op met de politie. Dit kan volledig anoniem via 0800-7000 of via het algemene nummer 0900-8844. Zoals ook in deze zaak zal er direct actie worden ondernomen.

^SV 2020415103