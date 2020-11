Doorrijder na aanrijding gezocht Leusden

Om 06.45 uur ziet een bewoner van de Wilgenlaan een gewonde vrouw op de weg liggen. Het slachtoffer, een 70-jarige vrouw uit Leusden, ligt op de Asschatterweg ter hoogte van de Wilgenlaan. Agenten gaan op de melding af en zien dat het slachtoffer zwaar gewond is. De vrouw wordt direct meegenomen met een ambulance. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw is aangereden door een auto. Waarschijnlijk tussen 06.30 uur en 06.45 uur. De bestuurder is na de aanrijding doorgereden zonder zich om de vrouw te bekommeren.

Uw hulp gezocht

De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar de bestuurder die de vrouw aanreed. Bent u de bestuurder? Meld u zich dan zo snel mogelijk bij een van de politiebureaus.

Bent u getuige geweest van deze aanrijding? Of weet u wie de bestuurder was van de auto? Bel dan met 0900-8844 of deel de info via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.