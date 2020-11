Fatale botsing tussen fietsers in Bilthoven, politie zoekt getuigen

Rond 17u30 kwamen twee fietsers elkaar daar tegemoet rijden. Even later kwamen zij - door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Een 66-jarige vrouw raakte hierbij zwaargewond. De andere fietser is vervolgens op advies van omstanders naar huis gegaan en heeft daar de politie gebeld.



De 66-jarige vrouw is naar het ziekenhuis meegenomen en is daar later overleden. De politie doet onderzoek naar de toedracht en zoekt getuigen.



Iets gezien? Alle informatie helpt!

Heeft u iets gezien of gehoord van het ongeval? Of heeft u iets opvallends gezien rond 17u30 aan de Soestdijkseweg Zuid? Neem dan contact met ons op. Dat kan via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.