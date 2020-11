Getuigen van beschieting en beroving in Almere gezocht

Maandag 23 november tussen 20.15 en 20.30 uur werd een man door drie mannen beschoten en beroofd op een parkeerterrein aan de Lesplaats. De drie gingen er in een in kleine, witte auto vandoor. Het slachtoffer moest zich vanwege een schotwond in zijn been laten behandelen in het ziekenhuis.

Getuigen

De politie onderzoekt deze zaak en vraagt getuigen, bijvoorbeeld mensen die net uit de drive through van het restaurant tegenover de locatie kwamen, om hun informatie door te geven via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.