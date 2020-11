Politie beëindigt Illegaal gokken en houdt drugsdealer aan

In de omgeving van de Herman Costerstraat ontving de politie een aantal meldingen van bewoners die last hadden van drugs gerelateerde criminaliteit. Daarop werd een onderzoek gestart. Op woensdag 18 november werd een 19-jarige Hagenaar op heterdaad aangehouden voor het dealen van harddrugs. In zijn kleding vonden agenten een aanzienlijke handelshoeveelheid verdovende middelen. Ook in zijn woning werden verdovende middelen gevonden. Hij mag zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Verder werd er op vrijdag 20 november een actie gehouden tegen illegaal gokken. Een horecazaak aan de Loosduinsekade ontving - tegen de noodverordening in - toch stiekem gasten, die bovendien illegaal aan het gokken waren. Hiervoor zijn zij beboet. Tegen de uitbater zal proces-verbaal opgemaakt worden voor overtreding van de noodverordening en de Wet op de Kansspelen. Een zelfde situatie was er in een café aan de Paul Krugerlaan. Hier zaten vier klanten te gokken, waarvan er een ongewenst vreemdeling was. Ook deze bezoekers hebben allemaal een bekeuring gekregen.

In de Spionkopstraat werd in een woning illegaal gegokt. In een woonkamer van nog geen 40 vierkante meter waren negentien mannen aanwezig. Er werd voor veel geld gegokt en de politie heeft een aanzienlijk geldbedrag inbeslaggenomen. De negentien aanwezigen hebben allemaal een bekeuring gekregen voor het overtreden van de noodverordening.

Tot slot werd er deze week in twee afzonderlijke zaken ruim 100 kilo illegaal vuurwerk inbeslaggenomen.