50 kilo cocaïne aangetroffen in de Botlek

De medewerkers van het bedrijf hadden bij het lossen van de container alleen metalen verwacht, maar troffen tot hun verbazing ook in folie verpakte pakketjes aan. Dat was genoeg reden om de politie te bellen. Toen de politie ter plaatse kwam, werd de container doorzocht en de pakketjes in beslag genomen. De inhoud van de pakketjes werd getest. Het bleek daadwerkelijk om cocaïne te gaan. De afhandeling van de in beslag genomen cocaïne heeft in samenwerking met de Douane plaatsgevonden. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

De container kwam uit Zuid-Amerika. Aangezien er twee containers werden afgeleverd bij het bedrijf, is ook de andere container doorzocht. Hierin werden geen opvallende zaken aangetroffen. De Zeehavenpolitie doet onderzoek naar het incident.