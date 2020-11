Politie fouilleert preventief in wijken Kalsdonk en Langdonk

Tijdens de controles werden rond 20.00 uur op de Lindenburg in de wijk Langdonk twee mensen gearresteerd. Een van hen, een jongeman (18) uit Roosendaal werd naar het politiebureau meegenomen omdat hij geen identiteitsbewijs kon tonen en voor een overtreding van de noodverordening. Hij is verhoord en kreeg een proces-verbaal. De andere is een jongen (17) eveneens uit Roosendaal. Hij werd aanvankelijk naar het politiebureau meegenomen voor overtreding van de noodverordening. Hij moet zich zaterdagmorgen nogmaals op het politiebureau melden, dan wordt hij verhoord. Verder werd rond 20.00 uur aan de Lodewijkdonk een man aangehouden voor witwassen. Het gaat om een inwoner (30) uit Frankrijk. Hij zit nog vast. In deze zaak werden twee busjes in beslag genomen. De politie onderzoekt nog wat hierbij is gebeurd.