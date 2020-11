Getuigen gezocht zware mishandeling Eindhoven

In de nacht van 26 november rond de klok van 0.40 uur kregen wij een melding van een vechtpartij in de Kruisstraat in Eindhoven. Aangekomen daar troffen wij een zwaargehavende man aan. De man bleek door drie personen in elkaar te zijn geslagen net nadat hij samen met zijn vriendin uit zijn auto was gestapt. De man is met spoed met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daar is hij uitgebreid onderzocht en behandeld. Het slachtoffer is inmiddels weer thuis.

Uit camerabeelden en uit verklaringen is gebleken dat de drie verdachten na de mishandeling in een zwarte VW golf zijn gevlucht voorzien van een Roemeens kenteken. Later die nacht is deze VW Golf leeg op snelweg aangetroffen. Deze auto is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Signalement verdachten

Van alle drie de verdachten hebben we een signalement.

Man 1: gekleed in een zwarte jas, witte schoenen, donkere spijkerbroek en een witte trui onder zijn jas met witte capuchon. Normaal postuur.

Man 2: gekleed in een zwarte jas, zwart mutsje op zijn hoofd, blauwe spijkerbroek, donkere schoenen. Normaal postuur.

Man 3: gekleed in een zwarte jas met daaronder een wit shirt, witte schoenen, blauwe spijkerbroek, lichtkleurige mondkapje. Stevig postuur.

Tips?

Heeft u iets gezien van deze zware mishandeling? Weet u misschien wie deze personen zijn? Of heeft u camerabeelden die ons meer kunnen vertellen over de feiten en omstandigheden? Dan horen wij graag van u via onderstaand tipformulier. Bellen kan ook op 0900-8844. Meld u liever anoniem? Geen probleem dat kan op 0800-7000 (.M)