Onderzoek na melding schietincident

Voor zover bekend waren er bij het incident onder meer een taser, pepperspray en een vuurwapen betrokken. De politie zoekt een zwart-blauwe of zwart-groene scooter, waarop twee in zwart geklede personen met donkere helmen zaten. Ook is de politie op zoek naar een witte scooter, waarop eveneens twee personen in zwarte kleding met donkere helmen zaten. Tot slot wordt er door de politie uitgekeken naar een witte Volkswagen Caddy of Touran en een Duitssprekende jongeman in een beige jas.