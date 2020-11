Aangehouden na bedreiging en gijzeling ambulancepersoneel

Twee ambulancemedewerksters gingen in verband met een melding van een onwelwording naar woning aan de Langoort, om een man hulp te verlenen. Hier gekomen, gaf de 33-jarige bewoner aan dat hij verdovende middelen had gebruikt en dat hij zich niet goed voelde en hulp nodig had. Tijdens het gesprek begon de man zich ineens verward en agressief te gedragen. Hij pakte messen waarmee hij de twee ambulancemedewerksters bedreigde. Ook hield hij hen onder bedreiging van de messen vast in de woning.

De politie heeft de verdachte aangehouden en hij werd overgebracht naar het politiebureau, waar hij werd ingesloten. De messen werden in beslag genomen en de politie doet nader onderzoek.

