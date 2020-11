Getuigen gezocht van laffe babbeltruc

Een onbekende man belde bij de hoogbejaarde vrouw aan en stapte direct de woning in en ging richting de meterkast. Hij had als smoes dat er bij de bovenburen brand was ontstaan en dat dit ook bij de vrouw zou kunnen gebeuren. De vrouw was hiervan erg geschrokken en deed wat de man vroeg: zij moest van hem 10 – 15 minuten de stroom eraf laten en pas daarna mocht de stroom weer worden ingeschakeld.

Intussen wist de man een geldbedrag en diverse kostbaarheden te stelen, waarna hij de woning verliet.

Van de man is het volgende signalement bekend:

- 1.70 m. lang

- Getinte huidskleur

- licht gezet postuur

- hij droeg handschoenen en een wollen zwarte muts en had een donkere jas en broek aan

- geen gezichtsbeharing

- hij sprak met een onbekend accent.

De politie doet nader onderzoek en komt graag in contact met mensen die mogelijk deze man hebben gezien in de omgeving van de Büllerlaan afgelopen vrijdagavond tussen 17.40 en 18.00 uur.

Heeft u informatie die de politie in Beverwijk kan helpen met dit onderzoek? Belt u dan a.u.b. met 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2020254657