Gewapende overval avondwinkel: getuigen gezocht

Rond 18.40 uur betraden drie onbekende mannen de avondwinkel. Zij bedreigden de aanwezige medewerker met een vuurwapen en eisten geld uit de kassa. Nadat zij een geldbedrag en enkele goederen buit maakten, verlieten zij de winkel en vluchtten via de Nunspeetlaan in de richting van de Staverdelaan. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hen.



Signalement verdachten

De drie mannen waren in het zwart gekleed. Zij droegen vermoedelijk jassen van het merk Northface, handschoenen en hadden een capuchon over hun hoofd. Eén van de overvallers droeg een blauw mondkapje. En één van de verdachten was opvallend klein (onder de 1.75 meter).



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de overval. Was u getuige of heeft u meer informatie? Bel dan met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.