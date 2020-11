Getuigen steekincident gezocht

Rond 22.30 uur was de 17-jarige jongen aan het werk op de Denneweg toen hij merkte dat zijn scooter was gestolen. Via een track&trace-systeem zag de jongen dat de scooter zich op de Kerkstraat bevond. Samen met drie collega’s ging de jongen vervolgens naar de Kerkstraat en daar troffen zij een onbekende man aan bij de beschadigde scooter. Toen zij de man rond 23.00 uur aanspraken, maakte hij zich direct uit de voeten in de richting van de Frederikstraat. Bij het wegrennen stak hij één van de vier mannen, een 26-jarige Hagenaar. De vier zetten de achtervolging in en niet veel later wisten zij hem te achterhalen. De 17-jarige jongen dook op de verdachte en vervolgens werd hij door de man met een steekwapen gestoken. De 17-jarige jongen zette daarna nogmaals de achtervolging in op de verdachte richting de Frederikstraat, maar raakte hem daar uit het zicht toen de man de bosjes van Repelaar inliep. De 26-jarige man is later op de avond in het ziekenhuis behandeld voor zijn verwondingen.



Signalement verdachte

- donker getinte man;

- circa 1,75 meter lang;

- lange, bruine jas;

- zwart hoodie met capuchon over zijn hoofd;

- spijkerbroek;

- tanden staken naar voren;

- blik bier in zijn handen.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuigen waren van de diefstal van de scooter op de Denneweg om 22.30 uur of het steekincident op de Kerkstraat rond 23.00 uur. Heeft u iets gezien of gehoord? Bel dan met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.