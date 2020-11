Drie jongens aangehouden voor ernstige dierenmishandeling

Veel mensen hebben zich gestoord aan de filmbeelden. Veel van hen hebben ons informatie gegeven en ons geholpen met de opsporing. Dat is fijn en daar zijn we dankbaar voor. Jammer genoeg zijn er ook mensje die het nodig vinden om onder de beelden ongenuanceerd hun mening te geven en een enkele heeft daar een bedreiging bij gezet. Voor deze laatst groep hebben we een boodschap: Als we achterhalen wie je bent kun jij ons ook verwachten. Het is heel duidelijk geregeld in Nederland:

Opsporen en aanhouden doet de politie

Beslissen over vervolging en daadwerkelijk vervolgen doet een Officier van Justitie

Een straf opleggen doet in sommige gevallen ook een Officier van Justitie maar in de meeste gevallen een Rechter.

Eigen rechter spelen of daarmee dreigen is dus net zo dom en strafbaar als de jongens.