Illegaal vuurwerk in schoolkluisje, twee verdachten opgepakt

De politiemensen waren na een melding van de schooldirectie naar de school gekomen, omdat daar tijdens een kluisjescontrole in een van de kluisjes illegaal vuurwerk (cobra’s) was aangetroffen. De ‘gebruiker’ van het kluisje, een 16-jarige jongen uit Werkendam, had verklaard dat hij het vuurwerk had gekocht van een 15-jarige jongen uit Poederoijen. Agenten troffen op school de verdachte aan en hielden hem aan op verdenking van handel in illegaal vuurwerk. Na telefonisch contact met de andere betrokken jongen is hij in een woning aangehouden op verdenking van het bezit van illegaal vuurwerk. Beide verdachten zijn naar het politiebureau gegaan, waar ze een verklaring hebben afgelegd. Tegen de verdachten in proces-verbaal opgemaakt. Indien mogelijk krijgen ze via Bureau Halt straf opgelegd.