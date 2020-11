Man gewond na ontploffing en brand

De man is vrijdagochtend 27 november aangehouden op verdenking van vernieling. Hij wordt ervan verdacht in een woning van familie van hem in de Rijnstraat spullen te hebben vernield. Ook wordt hij er van verdacht de auto van een ander familielid in de Spaarnestraat te hebben vernield. De man is meegenomen naar het politiebureau en verhoord. Nadat er proces-verbaal is opgemaakt is hij in de loop van de vrijdag weer in vrijheid gesteld. Kort daarna kwamen er bij de politie nieuwe meldingen binnen over de man, die opnieuw voor onrust zou zorgen in de Rijnstraat en de Spaarnestraat. Omstreeks 16.00 uur bleek dat de man zich in de schuur en een tuin van de woning in de Spaarnestraat bevond. Daar was hij in de weer met gasflessen en vuur wat heeft geleid tot een ontploffing. De man raakte hierdoor zwaargewond en is overgebracht naar een brandwondencentrum. De bewoonster van de woning in de Spaarnestraat heeft aangifte gedaan van vernieling van haar auto en later ook van brandstichting en vernieling van haar schuur.