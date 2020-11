Politie houdt verdachten mishandeling en diefstal aan

In de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 november 2020 is uit een voortuin van een woning aan de Van Vlietstraat in Breda een bromfiets weggenomen. De 17-jarige eigenaar van de tweewieler heeft hiervan aangifte gedaan. Haar 52-jarige vader hoorde via via dat de bromfiets van zijn dochter in Oosterhout zou staan en stelde een onderzoek in. Aangekomen in Oosterhout zag hij de bromfiets op de Bredaseweg, vlakbij de Lage Molenpolderweg, staan. Bij de brommer stond een hem onbekende vrouw. Toen hij de vrouw aansprak, kwam er een man uit de bosjes lopen en bij hen staan. Er ontstond een handgemeen tussen de twee mannen, waarbij de onbekende man een taser pakte en de 52-jarige man uit Breda een aantal keer taserde. Na de vechtpartij gingen de nog onbekende man en vrouw er te voet vandoor in de richting van Teteringen. De man verloor het tweetal uit het oog en waarschuwde de politie. Hij heeft aangifte gedaan van zware mishandeling. Hij mocht zijn bromscooter mee terug nemen.