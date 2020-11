Steekincident met twee gewonden en drie verdachten

Op zaterdag 28 november 2020 om 10.45 uur kwamen er meerdere meldingen dat het bij een opvanglokatie aan de Reitse Hoevenstraat helemaal uit de hand liep. Er zou iemand met een mes gestoken zijn en er zou op iemand ingereden zijn. Hulpdiensten spoedden zich naar de straat. Daar troffen de hulpverleners een zwaargewonde man met een steekwond en een hoofdwond. Verder waren er nog een lichtgewonde man en een vrouw die met de zaak te maken hadden. Uit meerdere verklaringen van getuigen bleek dat er een ruzie was ontstaan tussen twee mannen. Daarbij was een van de mannen in zijn borst gestoken. Die was daarna in zijn auto getapt en had geprobeerd de andere man om te rijden. Daarop had een vrouw de bestuurder van de auto weer met een hamer geslagen. Kortom, drie verdachten. De neergestoken verdachte, en 38-jarige Tilburger, is naar het ziekenhuis gebracht. De andere twee, een man van 26 en een vrouw van 32 in principe uit Tilburg, zijn aangehouden en naar het bureau gebracht.