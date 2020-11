Succesvolle actie op dealen, twee verdachten aangehouden

Politiemensen zagen vrijdagavond rond 22.30 uur hoe een hen bekende drugsgebruiker zich in de Piet Heinstraat meldde bij de bestuurster van een auto. Ze hielden kort daarna in de Piet Heinstraat de bestuurster van de auto, een 18-jarige Tilburgse, staande. In de Pastoor Vroomansstraat hielden ze de ‘klant’, een 54-jarige Tilburger, staande. Bij de man troffen ze een gripzakje drugs aan. Bij de vrouw troffen ze enkele honderden euro’s aan en hielden haar aan op verdenking van dealen van drugs. Toen de vrouwelijke verdachte later in het cellencomplex uitgebreider gefouilleerd werd, bleek ze bovendien in het bezit te zijn van in totaal bijna 20 gripzakjes, de meeste gevuld met vermoedelijk cocaïne en enkele gevuld met vermoedelijk heroïne. De drugs en het geld, alsmede telefoons van de vrouw, zijn voor nader onderzoek in beslag genomen. Beide verdachten hebben de nacht in de cel doorgebracht. De politie zet het onderzoek naar de twee voort.