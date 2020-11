Twee aanhoudingen op verdenking van bedrijfsinbraak in Noord-Holland

Agenten zagen de man en vrouw kort voor 05.00 uur op het bedrijventerrein en ze gedroegen zich verdacht. Daarop besloten ze de mensen staande te houden en te controleren. Uit dit onderzoek bleek dat beide mensen gesignaleerd stonden voor de politie Noord-Holland en dat ze moesten worden aangehouden op verdenking van bedrijfsinbraak. Daarop hebben de agenten het tweetal, een vrouw van 49 en een man van 24, beiden inwoners van Schiedam, aangehouden en naar Torentijd gebracht. Ook hebben ze de auto van het tweetal onderzocht. De auto bleek niet verzekerd en was voorzien van tijdelijke kentekenplaten. In de auto lag inbrekerswerktuig. De politie onderzoekt of het tweetal zaterdagochtend ook heeft toegeslagen in Heinkenszand. Daarna worden de man en vrouw overgedragen aan de politie in Noord-Holland.