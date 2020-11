Twee mannen aangehouden op verdenking handel in (hard)drugs

De verdachte in Hulst trok zaterdagochtend vroeg in het verkeer door zijn gedrag de aandacht van surveillerende politiemensen. Toen ze hem wilden controleren en het portier van de auto openden, roken ze een sterke wietlucht. Ook zagen de agenten een zak met daarin meerdere kleine (grip)zakjes met daarin wit poeder. De man is vervolgens aangehouden op basis van de Opiumwet. Tijdens het daarop volgende onderzoek bleek de man in het bezit te zijn van ruim 28 gram hennep, een aantal (grip)zakjes met daarin vermoedelijk cocaïne, een flink geldbedrag en meerdere telefoons, allemaal zaken die te maken kunnen hebben met handel in verdovende middelen. Deze spullen zijn in beslag genomen. Ook rook de man sterk naar alcohol, maar weigerde mee te werken aan een blaastest en een ademanalyse. Voor deze weigering is een apart proces-verbaal opgemaakt en het rijbewijs van de man is ingevorderd. De man zit nog vast en wordt zaterdag verhoord.