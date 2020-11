Politie grijpt in na verstoring openbare orde

Diverse patrouilleauto's werden naar de wijk gedirigeerd waar de groep bestaande uit 50 tot 60 jongeren al snel werd aangetroffen. Terwijl agenten enkele jongeren aanspraken, vlogen er stenen en blikjes door de lucht, waarbij niemand werd geraakt. Hierop werden meer politievoertuigen opgeroepen en vormden de agenten een linie bij het Voltaplein. Via de megafoon werd aangegeven dat iedereen moest vertrekken of dat er anders werd ingegrepen. De agenten liepen in linie over het plein. De groep jongeren trok zich hierop terug, maar liet zich even later weer zien. De politieagenten schreven een tiental bekeuringen uit voor diverse strafbare feiten. Een persoon werd aangehouden, omdat hij in het bezit was van verdovende middelen.