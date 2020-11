Bouwvakker twee keer slachtoffer van misdrijf

Patrouillerende agenten konden in de onmiddellijke omgeving een 58-jarige man uit Haarlem aanhouden die wordt verdacht van het afsteken van het vuurwerk. Hij viel op omdat hij een bivakmuts ophad op zijn fiets. Het slachtoffer deed aangifte van de vernieling.

Terwijl de agenten de verdachte over hadden gebracht naar het politiebureau en daar de nodige administratie verrichtten waren mensen in de buurt nog wakker door de consternatie. Meerderen buren hoorden om 04.30 uur de schuifdeur van een bestelbus opengaan en zagen vervolgens een man de bestelbus binnengaan en gereedschap wegnemen. Door de ontploffing eerder die nacht kon de bestelbus niet meer op slot. De buren belden de politie en deze kon na onderzoek een 40-jarige Haarlemmer aanhouden. Ook hij is ingesloten in het politiebureau. Onderzocht wordt of beide mannen en misdrijven verband houden met elkaar.

Het slachtoffer moest wederom aangifte doen, deze keer van diefstal. Hij kreeg echter wel direct het gestolen gereedschap terug

