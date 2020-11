Kind aangereden tijdens vlucht

De politieman reed door via een parallelweg achter de auto aan. Toen de politieman om de bocht kwam rijden van de Havikshoek trof hij een hoop mensen op straat en commotie.

De vluchtende auto had een aanrijding veroorzaakt waarbij een jongetje van 8 jaar gewond was geraakt. Hij was terecht gekomen tussen de vluchtende auto en het portier, waar hij net aan het instappen was. Hij raakte gewond aan zijn gezicht. De jongen moest vervoerd naar het ziekenhuis. Naast de schrik lijkt het letsel gelukkig mee te vallen.

Bij de aanrijding zijn naast de vluchtende auto twee auto’s beschadigd geraakt. De vluchtende auto was in geen velden of wegen meer te bekennen, die was na de aanrijding doorgereden.

De vluchtende auto betrof een blauwe Peugeot 206 met de letters NN in het kenteken. Getuigen worden opgeroepen zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de aanrijding betrokken is dan horen wij dat ook graag. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van het Boendersveld. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2020255383.