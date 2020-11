Getuigen gezocht van steekincident metrostation Gein

Het slachtoffer stapt rond 19.15 uur bij halte Bijlmer Arena in metro 50 richting station Gein. In de metro vertoont een groep van ongeveer 8 jongens baldadig gedrag. Op het perron van metrostation Gein spreekt hij de jongens daarop aan. Er ontstaat een woordenwisseling, waarop de man door een van de jongens wordt gestoken. De jongens vertrekken via de trap in de richting van het Wisseloordplein. Het slachtoffer is licht gewond geraakt.

Forensische opsporing heeft ter plekke sporenonderzoek gedaan. De recherche heeft de zaak in onderzoek en zoekt in dat kader naar getuigen.

Was u getuige?

Reisde u met dezelfde metro en bent u getuige geweest van de baldadigheid? Of weet u waar deze groep is ingestapt? Bent u op het station getuige geweest van de woordenwisseling en/of het steekincident? Of heeft u andere informatie die het onderzoek verder kan helpen? Dan horen wij dat graag via 0900-8844. U kunt ook anoniem bellen via 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van het online tipformulier op politie.nl, waar u ook eventueel beeldmateriaal kunt uploaden.