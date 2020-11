Politie zoekt getuige ernstige aanrijding met twee fietsers

Ter hoogte van de bussluis zijn zondag 29 november 20200 om 16.15 uur twee fietsers aangereden door een auto. De bestuurder van de auto, een 28-jarige man uit Breda, is aangehouden voor het rijden onder invloed en zijn betrokkenheid bij een ernstige aanrijding. Twee vrouwen op de fiets raakten gewond. Eén van de vrouwen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Hoewel er veel omstanders waren heeft niemand zich gemeld als getuige van de aanrijding. De politie wil graag in contact komen met getuigen die zich kunnen melden via 0900-8844. Een gedeelte van de kruising is enkele uren gestremd geweest voor het onderzoek.