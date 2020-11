Vijf aanhoudingen Breda-Noord

Om 23.35 uur kwam er een melding binnen dat enkele jongens zich verdacht gedroegen bij een volle vuilcontainer aan de Deinzestraat. Op hetzelfde tijdstip was er ook al een brand in een bouwkeet aan de Loenhoutstraat. Op het moment dat agenten bij de vuilcontainer kwamen vloog hij in brand vluchtten vijf jongens weg. Na een achtervolging op de fiets werd één van de jongens aangehouden, een 18-jarige jongen uit Etten-Leur die bij ons al bekend was in verband met de problemen van vorig jaar met oud en nieuw. Van een getuige kregen we opgenomen beelden toegestuurd waar ook de andere jongens op staan. Die gaan we nog opsporen. De verdachte krijgt een gebiedsverbod opgelegd voor Hoge Vucht voor 90 dagen. Ook zal er een bestuurlijke rapportage voor de gemeente opgemaakt worden zodat die ook maatregelen tegen deze verdachte kan nemen.

Om 01.00 uur werd een bushokje aan de Lelystraat vernield door vuurwerk. Kort voor de vernieling had een zeer betrokken bewoner al gemeld dat er zwaar vuurwerk in die straat werd afgestoken. Omdat we in de wijk waren konden we snel handelen en wisten daar een bewoner uit de straat aan te houden van 20 jaar. Hij is naar het bureau gebracht. Opvallende bijkomstigheid was de dure kleding die deze verdachte aanhad. Daar wordt onderzoek naar verricht.