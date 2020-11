Woning burgemeester beschadigd door vuurwerkbom

De politie is een onderzoek gestart en zoekt mensen, die meer over dit incident weten. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06-12207006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800–7000). U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2020314681.