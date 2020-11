Bizarre moordpoging in Opsporing Verzocht

Groningen: Op dinsdagavond 20 oktober wordt een man van 36 beschoten terwijl hij op het balkon staat van zijn appartement aan de Huygensstraat.

Rotterdam: Inbrekers namen, bij een woninginbraak, behalve een aantal waardevolle spullen ook iets onbetaalbaars mee: een laptop met harde schijf met daarop foto’s van een recent overleden kindje.

Amsterdam: Op 29 april 2020 is op het Frederik Hendrikplantsoen een persoon beschoten en gewond geraakt.

Tholen: De politie onderzoekt de dood van een man die zaterdagochtend 17 oktober bij de Oesterdam werd gevonden.

Zwolle, Deventer en Apeldoorn.: Drietal inbraken bij opticiens. Bij de inbraken vernielden de daders met grof geweld ruiten om binnen te komen.

Nijmegen: Op maandag 13 juli overviel een onbekende man ’s morgensvroeg een supermarkt aan de Willemsweg.

Amsterdam: Op 1 januari 2020 wordt er een 23-jarige vrouw in een studentenwoning aangerand.

Vinkenbuurt: Tijdens de afwezigheid van de bewoners braken twee onbekende mannen in bij een woning in Vinkenbuurt bij Ommen.

Kerkdriel: Op 23 april rond 03:00 uur is er ingebroken in een winkel aan de Monseigneur Zwijsenplein.

Gronau: Op 6 november werd een Nederlandse advocaat neergeschoten in Gronau. Beloning voor gouden tip



Daarnaast wordt een terugkoppeling gegeven van de resultaten uit de vorige uitzending. Van 27 oktober 2020.