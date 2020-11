Conflict tussen jongeren

De politie werd maandagavond rond 20.00 uur gealarmeerd in verband met een lopend conflict tussen twee jongeren aan de Safariweg. Hierbij zou een van hen gedreigd hebben met een mes. Dankzij camerabeelden kon snel een 17-jarige jongen uit Vleuten worden getraceerd en aangehouden. Het mes dat hij nog bij zich had is inbeslaggenomen. In verband met het conflict is een tweede verdachte, een 15-jarige jongen, uit Maarssen, aangehouden. Het slachtoffer, een 14-jarige jongen uit Maarssen heeft aangifte gedaan. De politie doet verder onderzoek.