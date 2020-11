Koplamp dieven betrapt in Alkmaar

Toen ze werden betrapt gingen ze er met de koplampen vandoor. De getuige ging de personen achterna. Het tweetal stapte in een kleine donkere personenauto en reden weg. Van de twee verdachten is een beperkt signalement: man, 18-20 jaar, 1.70 meter, slank postuur. Ondanks een zoekactie in de omgeving werd het tweetal niet meer aangetroffen.



Getuigen en/of mensen die iets gezien hebben of andere informatie hebben kunnen contact opnemen met 0900-8844.



2020234783