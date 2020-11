Man (50) overleden na aanrijding Panamalaan

Rond 7.30 uur vanochtend vindt er een aanrijding plaats tussen een 22-jarige man op een scooter en een 50-jarige man op een fiets. Zodra hulpdiensten ter plaatse zijn worden beide personen naar het ziekenhuis afgevoerd. In het ziekenhuis is de man die op de fiets zat aan zijn verwondingen overleden. De andere man ligt op dit moment nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.