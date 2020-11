Meer informatie in onderzoek overleden vrouw op de Reigersbosdreef

De recherche wil wederom een oproep doen aan getuigen om zich te melden met informatie over een soortgelijk voertuig. Heeft u recent schade aan een ‘getunede’ Volkwagen Golf gezien? Of heeft u andere informatie die het onderzoeksteam kan helpen? Laat het weten via 0900 8844. Heeft u dashcambeelden in de uren voor het incident of na het incident, deel deze beelden dan met de recherche via onderstaande tipformulier. Liever anoniem uw tip doorgeven? Neem contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.

Lees hier het persbericht van 30 oktober