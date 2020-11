Tien verdachten aangehouden in drugshandel onderzoek

De verdachten kwamen in beeld na aanwijzingen van drugshandel, waarna de politie een onderzoek is gestart. Dit was de basis voor een actie die dinsdagochtend in Zoetermeer en Den Haag plaatsvond. Bij de actie zijn in totaal negen woningen doorzocht, 1 in Zoetermeer en 8 in Den Haag. Een van de panden in Den Haag bleek een spookwoning te zijn. Bij de zoekingen werden ook speurhonden en de collega’s van Forensische Opsporing ingezet.



Inbeslagname

De verdachten zijn negen mannen uit Den Haag met leeftijden tussen de 16 en 49 jaar en een vrouw uit Zoetermeer van 30 jaar oud. Zij zijn aangehouden op verdenking van drugshandel. De doorzoeking van de woningen leidde bij vier woningen tot het in beslag nemen van harddrugs (cocaïne en heroïne) en contant geld in diverse hoeveelheden. Uit een vijfde woning werden bijna alle meubels en goeden uit de woning gehaald, omdat ze recent waren aangeschaft met vermoedelijk crimineel verkregen geld. Ook zijn drie personenauto’s en een bromfiets in beslag genomen. De hoofdverdachten worden vrijdag 6 november voorgeleid aan de rechter-commissaris.