Verkeersregelaar geslagen met ijzeren staaf

Mishandeling verkeersregelaar l Scheveningen

Op de Strandweg ter hoogte van strandpaviljoen Hartbeach in Scheveningen is op zondag 9 augustus rond 14.30 uur een als zodanig herkenbare verkeersregelaar mishandeld. De verkeersregelaar kreeg van een man een knietje in zijn gezicht en werd met een ijzeren staaf op zijn hoofd geslagen. Hij raakte hierbij gewond. De verdachte is weggereden in een grijskleurige Volkswagen Golf met Duits kenteken. In de auto zaten meerdere mensen. Ook zij hebben zich bemoeid met dit incident. In de uitzending tonen we een foto van de verdachte die met de ijzeren staaf heeft geslagen.



Jongen gewond na vuurwerk l Den Haag

Een 13-jarige jongen is maandagavond 19 oktober rond 20.00 uur gewond geraakt doordat er vuurwerk vlak bij zijn gezicht afging. Het slachtoffer dronk water uit een openbare waterkraan op de Delftselaan ter hoogte van de Netscherstraat. Dit is vlak bij de Haagse Markt. Hij was daar samen met twee vrienden. Direct nadat het vuurwerk in het gezicht van het slachtoffer was afgegaan, renden drie jongens van rond de 17 jaar hard weg via de Netscherstraat in de richting van de Ruijsdaelstraat. Het is nog niet duidelijk of er opzet in het spel is. In de uitzending noemen we de signalementen van de drie jongens die hard wegrenden.



Woninginbraak l Gouda

Bewoners van een woning aan de Cappenerhof in Gouda schrokken woensdag 11 maart rond 04.15 bruusk wakker door een bonkend geluid veroorzaakt door twee mannen die probeerden in te breken.Doordat de bewoners harde geluiden maakten en zo kenbaar maakten dat er iemand thuis was, kozen de inbrekers het hazenpad. Uit onderzoek bleek dat het hek was opengebroken en de cilinder van de toegangsdeur was verwijderd. In de uitzending tonen we camerabeelden van de twee inbrekers.



Insluiping verzorgingstehuis l Gouda

Bij een verzorgingstehuis in Gouda vond op zondag 28 juni rond 21.00 uur een insluiping plaats. Dit verzorgingstehuis is een afgesloten pand. Personeelsleden zagen een onbekende man in het tehuis rondlopen en spraken hem aan. Hierna vertrok hij. Later bleek dat de man in verschillende kamers van bewoners was geweest en een portemonnee had gestolen. In de uitzending tonen we camerabeelden van de insluiper.



Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



