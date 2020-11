Tweede verdachte aangehouden voor gewelddadige dood De Colignystraat

Het slachtoffer werd op dinsdag 1 september rond 14.15 uur in een woning aan de De Colignystraat in Delft aangetroffen. Het 36- jarige slachtoffer bleek te zijn neergestoken. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De 22- jarige verdachte is ingesloten aan een politiebureau en zal later worden gehoord. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij dit dodelijk steekincident. Op donderdag 29 oktober hielden Spaanse agenten al een 23- jarige man uit Delft aan. Voor deze verdachte heeft Nederland de Spaanse autoriteiten inmiddels verzocht om overlevering. Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.