Man aangehouden voor het bedreigen van NPO FunX en FunX presentator

Ramadan Late Night

Tijdens de Islamitische vastenmaand Ramadan werd er op FunX zowel op de radio als online aandacht besteed aan verhalen van gelovigen. Tijdens de radioshow werd er ook muziek gedraaid, wat bij sommige luisteraars niet in goede aarde viel. Zij vonden dat een programma waar muziek gedraaid wordt niet de naam 'Ramadan' mag dragen. Meerdere medewerkers van FunX ontvingen vervolgens doodsbedreigingen.

Aanhouding

De presentator van het programma, FunX en de Stichtingen NTR en NPO deden vervolgens aangifte van meerdere bedreigingen. Na onderzoek heeft de politie vandaag een 24-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van het uiten van meerdere bedreigingen via een Instagram account aan het adres van de presentator en FunX.

Aangifte

De politie en het OM zien regelmatig zaken waarbij slachtoffers worden geconfronteerd met haatreacties of bedreigingen via social media. Mensen lijken, door een zekere mate van anonimiteit, eerder geneigd om dergelijke reacties online te posten. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van belediging of bedreiging, kan dit strafbaar zijn en loont het om aangifte te doen bij de politie zodat de zaak kan worden onderzocht. Belangrijk is hierbij om niet alleen de screenshots, maar ook het oorspronkelijke bericht (dus linkjes e.d.) te delen met de politie.