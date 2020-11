Poging overval op supermarkt in de Van der Sluysstraat

Was u op vrijdagochtend 30 oktober tussen 11.00 en 11.30 uur in de omgeving van de Van der Sluysstraat? Heeft u wat gezien of weet u meer over de dader? Neemt u dan contact met ons op via de opsporingstiplijn op 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-6070.