Politie zoekt getuigen overval op tankstation

Wie heeft iets gezien rondom het tankstation aan het Noordeinde in Spijkenisse, op zondagmiddag 1 november tussen 15.00 en 15.30 uur? Heeft u informatie over de overval of weet u wie hierbij betrokken zijn geweest? Neemt u dan contact op via de opsporingstiplijn op 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of vul onderstaand tipformulier in.