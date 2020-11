Snelle aanhoudingen na overval Noordersingel

Het slachtoffer parkeerde maandagavond iets voor 19.00 uur zijn auto toen hij thuis kwam. Niets vermoedend stapte hij en uit en zag twee mannen staan. Ze bedreigden hem met een vuurwapen en eisten zijn spullen; autosleutels, horloge en geld. Toen ze dat hadden, renden ze weg. Dat liet de man niet op zich zitten en belde de politie, maar rende er ondertussen zelf achteraan. Een van de verdachten gooide het wapen al rennend weg en belandde in de sloot. De agenten die er inmiddels waren, konden hem met een politiehond in een nabijgelegen tuin aanhouden. Even later hielden agenten na een zoektocht de tweede verdachte aan op de Paardenburg, een paar straten verder. Twee mannen, een van 16 uit Barendrecht en een van 17 jaar uit Rotterdam, zitten vast. Een deel van de persoonlijke spullen zijn terecht. Ook het vuurwapen, wat een balletjespistool bleek, is gevonden en in beslag genomen.