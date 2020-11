Winkeleigenaar bedreigd met hamer om twee zakkken chips

Ondanks dat de overvaller bijna geen buit heeft gemaakt, wil de politie er toch alles aan doen om deze overvaller aan te houden en te voorkomen dat hij nog andere slachtoffers kan maken. Daarom komt de politie graag in contact met mensen die de overval hebben gezien, die de overvaller aan hebben zien komen of juist hebben zien vluchten of die om andere reden meer weten over deze zaak.



De overvaller kwam om 19.19 uur de winkel op het Hollandsch Diep in Capelle aan den IJssel binnen. De winkeleigenaar was net een klant aan het helpen toen een man met een hamer in zijn hand de winkel binnen kwam. De man zei dat het een overval was en dat hij geld wilde. De man wordt rond de 18 jaar geschat, heeft een donkere huidskleur, is zo’n 1.80m lang en heeft een slank, gespierd postuur. Hij droeg donkerkleurige kleding; een bodywarmer en een hoodie en een zwartkleurig mondmasker.



Heeft u informatie die van belang zou kunnen zijn, neem dan alstublieft contact op met het overvallenteam via 0900-8844 of laat uw tip achter onder dit bericht. Anoniem melden kan via 0800-7000 of op www.meldmisdaadanoniem.nl.