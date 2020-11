Landelijke Alcohol-actieweek ‘Zien drinken, doet drinken’

Van ‘zien drinken’ gaan kinderen eerder drinken. Uit uniek onderzoek van promovendus Koen Smit (Trimbos-Instituut)* blijkt dat hoe vaker kinderen ouders zien drinken, des te jonger ze zelf willen gaan drinken. Kinderen leren de effecten van alcohol al kennen vanaf hun 4e jaar. Uit ander, nog niet eerder gepubliceerd onderzoek van MarketResponse onder ruim 1.500 volwassenen*, blijkt dat alcohol ouders in een spagaat brengt. Twee derde (65%) vindt dat volwassenen zich meer bewust moeten zijn van het voorbeeldgedrag dat zij richting jongeren hebben. Toch probeert slechts een derde (32%) zelf minder of geen alcohol te drinken als er kinderen onder de 18 bij zijn. In een recente enquête van AAN* kregen 400 ouders van minderjarige kinderen informatie over de risico’s volgens het onderzoek van Smit. 63% procent van de ouders die alcohol drinken in het bijzijn van hun kinderen gaf daarop aan bereid te zijn om hiermee te stoppen of om dit te minderen.