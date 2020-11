Verkeerscontroles voor blijvende aandacht ernstige ongelukken

De controle werd om 19.00 uur gestart op de Rijksweg in Eede, waar het verkeer met behulp van een lasergun werd gecontroleerd. Hierbij werden zeven bekeuringen uitgeschreven voor het overschrijden van de maximum snelheid van 50 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid was 134 kilometer per uur. De agenten vorderden twee rijbewijzen in.