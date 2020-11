Drietal gearresteerd met pistool in auto

Rond 21.50 uur werd bij Rilland een auto gecontroleerd. Uit een speekseltest bleek dat de bestuurder vermoedelijk onder invloed van drugs was. Een van de passagiers werd door de politie gezocht omdat hij nog 29 dagen hechtenis tegoed had. In de auto vond de politie een pistool met patronen. Deze werden in beslag genomen. De drie inzittenden werden aangehouden. De auto werd door een bergingsbedrijf weggetakeld.