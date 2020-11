Amfetamine lab in buitengebied aangetroffen

Het lab bevond zich in een loods. Op het moment dat de politie de loods binnen ging, was het lab nog in werking.

Twee personen van 27 en 40 jaar uit Eindhoven, die in het lab aanwezig waren, werden op heterdaad aangehouden. In Eindhoven werden nog eens drie mannen van 19, 33 en 49 jaar aangehouden die in verband konden worden gebracht met deze zaak.

In dit onderzoek is samengewerkt met het Regionaal Interventie Team Opsporen van de politie in Oost-Brabant.

Omdat het lab nog in werking was, zal ontmanteling door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) pas woensdagochtend vroeg plaatsvinden. Deze ondersteunende dienst van de politie is getraind en uitgerust om dergelijke productielocaties van drugs op een veilige manier te ontmantelen.

De politie sluit meerdere aanhoudingen in dit onderzoek niet uit.