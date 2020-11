Banken en politie maken vuist tegen internetoplichting

Wat begon met een onderzoek naar Nigeriaanse fraude via internet is inmiddels uitgegroeid tot een centraal meldpunt voor aan- en verkoopfraude. De politie, het Openbaar Ministerie (OM), online handelsplaatsen en banken werken sinds 2014 samen tegen internetcriminelen. De convenantpartners willen consumenten meer bewust maken van de risico’s van aan- en verkoop via internet. Adviezen en tips over gebruik en misbruik van bankrekeningnummers en over veilig handelen via internet dragen daaraan bij. De convenantspartijen werken samen aan betere voorlichting en de onderlinge uitwisseling van informatie.