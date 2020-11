Getuigen gezocht vernieling politieauto met vuurwerk

Tussen 02.00 en 03.00 uur ’s nachts is een ruit vernield, waarna er zwaar vuurwerk in de auto is gegooid. Inmiddels is vastgesteld dat het om een Cobra 6 gaat, uit de categorie illegaal vuurwerk. De politieauto is zwaar beschadigd.

De politie zoekt getuigen die tussen 02.00 en 03.00 uur iets hebben gezien of gehoord dat met deze vernieling te maken kan hebben. U wordt gevraagd om dan contact op te nemen via ons telefoonnummer 0900 8844. In deze zaak zijn we ook op zoek naar beeldmateriaal, gemaakt door bewakingscamera’s in de omgeving van het IJlsterplein. Inwoners of bedrijven met bewakingscamera’s worden gevraagd om beeldmateriaal beschikbaar te stellen.