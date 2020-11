Vier aanhoudingen dankzij alerte agent in vrije tijd

Op basis van zijn waarneming en snelle melding is even later een auto met vier inzittenden getraceerd op de A28. Zowel de auto als enkele verdachten in het voertuig voldeden aan het signalement. In de auto werden spullen aangetroffen die mogelijk met de inbraak te maken hebben. De vier inzittenden zijn aangehouden en zitten nog vast.

In het winkelcentrum bleek na onderzoek dat er zowel bij een drogist als bij een telecomwinkel was ingebroken. Er is sporenonderzoek verricht en de verdachten worden nog verhoord. De verdachten zijn vier mannen, één van 25 uit Lelystad, een man van 23 uit Almere, een man van 20 uit Amsterdam en een man van 20 zonder vaste woon- of verblijfplaats.

2020566559 ^JH