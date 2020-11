Verdachten gezocht van plofkraak Westervoort

De drie verdachten worden nog gezocht en gingen er vermoedelijk vandoor op een scooter in de richting van de Rivierweg. De recherche wil graag meer weten over de precieze vluchtroute van de daders. Als er mensen zijn die camera’s hebben in de omgeving van de Broeklanden en de Rivierweg, horen we dat graag. Mogelijk zijn de verdachten daar op te zien.

Daarnaast zoekt de recherche mensen die iets opvallends hebben gezien of gehoord in de week voor de plofkraak. Mogelijk zijn er verdachte personen of voertuigen gezien rondom de Broeklanden. Deze informatie kan het onderzoek mogelijk verder helpen.