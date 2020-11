Illegaal feest beëindigd in Utrecht

Illegale feesten kunnen leiden tot verdere verspreiding van het coronavirus, met als gevolg: meer besmette personen en een nog grotere druk op de gezondheidszorg, waardoor de reguliere zorg noodgedwongen moet worden afgeschaald. We blijven langer in deze gedeeltelijke lock-down als de besmettingen niet dalen en de druk op ziekenhuizen niet afneemt. Gemeentelijke handhavers en de politie treden op bij illegale feesten.

De tijd van waarschuwen is daarbij echt voorbij. Meldingen van illegale georganiseerde feesten worden met voorrang behandeld en zo snel mogelijk beëindigd. Waar mogelijk worden bovendien boetes opgelegd aan zowel de organisatoren, eigenaren van de betreffende locatie en ook de aanwezigen van een feest. Daarnaast wordt vaak een rapportage opgemaakt voor de gemeente, wat kan leiden tot bestuurlijke maatregelen - zoals een last onder dwangsom of bestuurlijke boete - richting de organisatoren of eigenaren van een pand waar een illegaal feest heeft plaatsgevonden.